【旅遊經 編輯部報導】
國內疫情升溫，昨（12日）光是本土案例，一口氣就新增16例本土案例，其中宜蘭羅東遊藝場群聚就達8例。對此，宜蘭縣長林姿妙今（13）日上午宣布，宜蘭縣內16個風景區、13種八大行業，即日起關閉至6月8日。
宜蘭為觀光大縣，假日景區尤其疫情發生後更是大大湧現人潮，為保障民眾安全，宜蘭縣長林姿妙宣布，宜蘭縣轄16處風景區，即日起關閉至6月8日！
梅花湖
※16處風景區──
清水地熱、五峰旗風景特定區、湯圍溝公園、礁溪溫泉公園（含森林風呂）、維管束、丟丟噹廣場（含幾米廣場）、龍潭湖風景特定區、冬山河親水公園、石牌縣界公園、頭城濱海森林公園、冬山河生態綠舟、梅花湖風景特定區、武荖坑風景區、豆腐岬、分洪堰公園、南澳農場等地。另外，昨天進行八大行業聯合稽查，雖有部分店家暫停營業自行消毒，但經檢視，發現各項防疫措施難以確實落實，為進一步切斷病毒傳播鏈，縣長宣布，自即日起13種八大行業（電子遊戲場、舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、三溫暖業、夜店業、資訊休閒業等），也同步暫停營業至6月8日，如有違反者，宜蘭縣府將依傳染病防治法嚴處。
(中時新聞網)
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