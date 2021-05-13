北台灣疫情發燒，萬華茶藝館兩名女員工及基隆婦人的感染源不明，今又傳出台北市內湖區某辦公大樓內有員工家屬接觸過確診者，議員王鴻薇表示，台北市府應該立即研議危險區域普篩辦法，才能對於該區域的安危有所保障。

針對民眾擔心「隱形傳播者」，王鴻薇指出，台北市確診人數上升，市民人人自危，台北市府應該立即研議危險區域普篩辦法，才能對於該區域的安危有所保障 ，以及可能的擴散有所因應，否則要在這些大樓的民眾如何正常生活。

王鴻薇表示，民眾恐慌的原因在於，社區內到底有多少潛在感染者，建議市府應該用「區域防治」的角度，即使中央不全面普篩，地方政府針對重點區域篩檢，也是有其必要。

王鴻薇認為，若在第一時間做的話，才會更有機會把那些隱形的感染者，找出來隔離，即刻避免疫情擴大，並要求台北市政府站出來，捍衛市民健康權益。

王鴻薇強調，現在除了市府做整體防治措施，避免民眾大量恐慌人人自危，也呼籲民眾，更要做好自我防護落實，把傳染鏈徹底斷開，雙管齊下，才能讓疫情早日被控制住，一起度過這個難關。

(中時 )