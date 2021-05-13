日經周四收跌，來到近四個月低點；隨著美國高通膨的數據，軟銀和高價股急挫。

周四日經225指數收跌699.50點或2.49%，為27448.01點，為1月初以來低點；該指數在過去三個交易日已下跌7.01%。東證一部指數跌28.91點或1.54%，為1849.04點。

一位日本券商分析師說明，通膨的擔憂正衝擊科技股，日本染疫人數又不斷上升，而且企業的財測相當軟弱。但是相信市場很快會見底，投資人總不會一直賣股。

美國周三的通膨數據，讓人擔憂利率是否會提早提高。

軟銀大跌7.8%；投資人對其投資組合泡沫化估值的擔憂，掩蓋了軟銀宣布一家日本子公司創紀錄獲利的表現。

估值過高的股票，例如科技股和醫療股大幅下滑。醫療設備製造商Terumo跌4.4%；晶片設備供應商東京威力科創跌4.7%；醫療診斷製造商Sysmex大跌4.2%。

遊戲公司Nexon跌14.3%；電子產品製造商NEC跌14.1%；工廠製造商JGC跌13.4%。

零售商Seven&i控股漲5.0%，來到近兩年高位；維權投資人ValueAct資本累積持股達到15.3億美元。

三井住友漲3.2%；日經報導，該銀行集團計畫出售其交叉持股的所有股份。

(時報資訊)