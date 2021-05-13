高雄興達電廠因有4組機組跳脫，導致13日下午起陸續有全台各地企業、住家輪流停電。法人指出，目前正將進入夏季用電高峰，因應跳電、停電問題，最直接關聯的為不斷電系統（UPS）業者，另外，從中長期配電需求來看，台灣智慧電網建置也將勢在必行，也是工業電腦（IPC）業者未來業績拓展的必爭之地，兩大族群具利多題材，股價可望率先「來電」。

歷經兩天台股暴跌洗禮，513又有全台大停電事件，不僅導致約數百萬戶無電可用，生活受到影響，連帶也讓股民開始熱議缺電相關題材。引發市場聯想，除了一般大型工廠、園區及交通運輸大多有設置備用電源之外，中小型企業最常採用的因應措施為不斷電系統（UPS），台相關業者包括UPS股王旭隼（6409）、台達電（2308）、系統電（5309）、全漢（3015）、科風（3043）、碩天（3617）、盈正（3628）等。

此外，由於此次停電為超高壓變電所匯流排故障，導致配電出現問題，因此，改善輸配電管理品質為解決之道，預料將進一步帶動智慧電網建置需求。工業電腦龍頭研華（2395）智能無線工業邊緣匣道器解決方案已成功取得台電認證，可與台電配電級再生能源管理系統銜接，以邊緣通訊運算實現再生能源可視化，達成智慧能源調度管理目標。

研揚（6579）陸續透過與台北市、桃園市政府合作，導入智慧城市相關應用，包括設立智慧燈桿、智能照明平台，以及具有與美工業大廠奇異（GE）合作，取得美國四座電廠的能源管理系統開發經驗。

廣錠（6441）則攜手美系儲能系統大廠普威，搶攻儲能市場，雙方並合作成立台普威，主要負責BESS項目開發設計、安裝施工、營運管理和維護服務，去年7月取得的台電儲能自動頻率控制(AFC)調頻備轉輔助服務標案，日前也已完成案場設置、併聯送電，且通過驗證，進入正式啟用階段。

事實上，2017年8月曾出現過一次台灣多縣市無預警停電，隔日開盤UPS概念股即應聲大漲。惟投資專家指出，缺電題材是值得留意的市場焦點，但對於公司的實際營運狀況及挹注程度仍需要時間觀察。

(工商 )