英國為加快新冠疫苗接種速度，率先全球進行不同疫苗混合接種試驗，就是在完成兩劑式疫苗注射過程裡，以兩款不同藥廠疫苗接種。雖然12日公布初步研究結果顯示這方式沒安全疑慮，但較可能出現溫和到中度等不同程度的不適症狀。

大部份新冠疫苗是二劑式，接種首劑後要相隔四周到六周，再接種第二劑才能發揮最大防護作用。但各藥廠疫苗出貨時間與數量都不同，若接種者只接受一款疫苗注射，可能出現第二劑接種時間被延後情況。

英國為加快接種速度，由政府與牛津大學率先進行名為「混合疫苗」（Com-COV）注射研究，以輝瑞（Pfizer）與BioNTech共同研發的疫苗，跟牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發的疫苗來試驗。

該研究是讓志願者首劑疫苗接種其中一款，然後相隔四周再接種第二劑不同款疫苗。初步數據顯示，跟兩劑都接種同一款疫苗人士相較，混合接種疫苗的志願者更容易出現各種不同程度的症狀。

這些症狀大多數會在接種第二劑疫苗後，短暫地出現包括打寒顫、疲勞、發燒、頭痛、關節痛、身體不適、肌肉酸痛、和注射處疼痛等部份症狀。這些症狀反應可能讓接種者要休息一天而不能工作。

試驗數據來自年齡在50歲或以上的志願者。研究人員指出，採取混合接種人士的年齡愈低，出現不適症狀的可能性會愈高。

牛津大學兒科與疫苗系副教授史納皮（Matthew Snape）是該研究計劃的首席調查員。他強調這次研究資料，對部份考慮進行混合接種計劃的國家來說特別重要。

因為引起不適的症狀讓人可能要休息一天，會成為那些國家是否採取混合接種的重要考量。他預計未來幾個月內將公布進一步研究數據。

(工商 )