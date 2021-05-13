台北萬華茶室COVID-19病毒傳到宜蘭遊藝場？老司機曝：台北沒電玩可玩。(中時資料照／陳鴻偉攝)

台北萬華茶室與宜蘭遊藝場，相繼引發群聚感染事件，防疫指揮中心疫調發現，兩者間有直接關性，宜蘭老司機也爆料表示，台北沒有電玩店可玩，只好跑到宜蘭玩，加上宜蘭3家電玩店都是封閉式，老闆又是同一個人，旗下員工會相互友援，引發互相感染並不意外。

萬華茶室與宜蘭電玩店傳出群聚感染後，2地的傳染途徑曝光，電玩店其中1名確診者，先到過萬華茶藝館，再到礁溪巨城電玩店與宜蘭市大地球遊藝場消費，經調查後發現，這2間娛樂場所，竟然是銀河遊藝場的分店。

一名計程車司機表示，這個老闆好像好幾家連鎖店，這3家遊藝場老闆疑似是同1人，店裡都是採會員制，只有熟客才能進到裡面消費，加上店內都是封閉式，地方隱密，才會吸引台北人大老遠跑到宜蘭消費「只是沒想到，最後會變成疫情傳播鏈的關鍵途徑」。

另一名計程車司機也說：「宜蘭縣滿多家電玩的，會去的除了當地一些無聊的人，還有一些台北來的客人」。根據從防疫指揮中心公布的足跡來看，確診者到宜蘭電玩店其實不只這一間。

疫情指揮中心今（13日）天公布7例個案5月1日至12日的足跡，遍及全台多縣市宮廟如南投竹山紫南宮等，也有個案曾到宜蘭遊藝場。

(中時新聞網)