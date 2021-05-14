輸油管線重啟，周四美國原油期貨跌近3.5%；據了解，美國大型成品油營運商(Colonial Pipeline)受駭客勒索軟體攻擊後，目前已進行輸油管線的重啟作業；此外，美國總統拜登(Joe Biden)亦下達暫時免除部分燃料運輸限制的法令，期盼紓緩燃料短缺現象。

而本周美國勞工部公布，4月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲4.2%，引發外界對於通膨的擔憂，這恐將會促使美國聯準會(Fed)提前升息，令終場油價漲勢暫歇，投資人先行獲利了結；其中美國原油跌幅3.4%，倫敦原油跌幅3.3%。

美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌2.26美元，報每桶63.82美元；6月熱燃油跌0.07美元，報每加侖2.00美元；6月RBOB汽油跌0.06美元，報每加侖2.10美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨下跌2.27美元，報每桶67.05美元。(商品行情網)

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