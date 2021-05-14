【旅遊經 編輯部報導】

樟樹步道因季節而換了容顏，從年初的魯冰花，天氣逐漸加溫，現在改披上浪漫的粉色波斯菊與小部份羽狀雞冠花，營造出不同的景致，波斯菊目前花開約5-6成，下週花況較佳，而羽狀雞冠花今年試辦一小區，目前剛在開花階段。因為貓空地區宜人的氣候，現場已經滿佈草綠色的花苗，有些花苞也迫不及待先來報到了，就像草綠色的海綿蛋糕上點綴著可口的糖霜，展現出大地的浪漫與甜蜜。

樟樹步道波斯菊，好像草綠色的海綿蛋糕上點綴著可口的糖霜

樟樹步道波斯菊

樟樹步道波斯菊

樟樹步道羽狀雞冠花，目前初為開花階段

台北市大地處表示，除了即將披上浪漫的粉色波斯菊羽衣之外，本期也嘗試了羽狀雞冠花，混搭的色系配上特殊的花形，營造出不同的景致，預計5月中開始，與波斯菊一同盛開！

這個時節到訪貓空，除了賞花、健行外，還是可以品嚐一下春茶的香濃醇厚，除了一直以來主打的鐵觀音，貓空也發產出多元的茗品，如別有韻味的紅茶，還有以茶入菜的各種特色餐點，值得民眾探尋，民眾可以利用捷運、公車或YouBike等大眾運具，來趟賞花、品茗、美食的幸福之旅。

在欣賞步道自然環境的同時，請民眾配合無痕山林理念，自己的物品、垃圾請隨身帶走，另外請大家賞花愛花，適逢疫情尚未解禁期間，出門請做好個人防疫措施，守護自己與大眾的健康。如對於步道設施及環境有相關意見，可填寫大地處步道滿意度調查網路問卷；如需臺北市登山步道路線圖，可親至大地處道路步道科免費索取，或查詢大地工程處休閒遊憩主題網自行下載使用。

圖片：臺北市政府工務局大地工程處提供

(中時新聞網)