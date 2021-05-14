全台昨日無預警大停電，因高雄興達電廠4部機組跳機，400萬戶家庭分區限電，大規模影響工商業營運和民眾生活，歷經5個半小時才復電，對此新北市長侯友宜今表示，新北市共有120件電梯受困、47件火災，還有停電了將近79萬戶，輪區來供電，停電之事非同小可，他希望政府一定要重視。
侯友宜表示，昨天大停電意外，他感到非常的訝異，因為新北市備援電容量蠻高的，這起事件造成新北市有120件這個電梯受困、47件火災，停電近79萬戶，民生、安全受到威脅，停電之事非同小可，希望政府一定要重視，找出停電原因外，最重要的要讓電力充足，讓我們的經濟、民生能夠往前走。
媒體提問，國民黨有人喊出核四重啟，還有以核養綠的部分，而民進黨團隊則喊出能源轉型比較重要？侯友宜回應，謝謝大家關心電的來源，他覺得最重要是讓民眾、經濟不缺電，用我們最環保最乾淨的能源讓大家可以好好用電。
(中時 )
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