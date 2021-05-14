繼日前曾否認要幫美國輝瑞藥廠(Pfizer)代為生產新冠疫苗後，這家全球製藥界最大的代工廠韓國三星生物製藥(Samsung BioLogics)14日否認報載已達成協議，將替另一家美國藥廠莫德納(Moderna)製造新冠疫苗。

根據韓國的朝鮮日報(Chosun Ilbo)指稱，這家隸屬三星集團內的生技事業體，已同意位於松島(Songdo)藥廠，幫美國同業代工新冠疫苗。同時，產能中的部分將供應給韓國國內市場。

不過，三星生物製藥澄清，幫莫德納代工疫苗一事，目前尚未最後定案，因為還沒有到約定的一個月考慮期限。

至於莫德納方面，並未於第一時間對此合作報導有任何評論。

三星生物製藥在14日股價，一度大漲7.7％至933,000韓元。

前幾天也傳出，三星生物製藥要幫美國輝瑞代工與德國BioNTech所共同研製的新冠疫苗。當然，也是遭到當事者的否認。

目前，韓國政府尚未完全批准，美國莫德納新冠疫苗的緊急使用授權。不過，三個負責審查的當地政府機關，莫德納在13日時，已獲第二個相關部門核准。

根據官方最新數據，韓國每日新確診者為747例，染疫總數已達130,380例，疫歿人數為1,893位。目前，韓國民眾大概有7％左右，已接受至少一劑AZ或輝瑞疫苗。韓國政府重申，9月前的接種率要達七成，並在11月前完成群體免疫。

(時報資訊)