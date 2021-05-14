通膨擔憂過後，美股隔夜彈升；港股周五開高走高，惟科技指數小跌。

周五香港恆生指數收漲308.90點或1.11%，為28027.57點。國企股(H股)漲64.96點或0.63%，為10404.95點。

券商股上揚；中金和中國銀河漲逾7%；中信證券漲超過5%。

恆生科技指數跌0.45%，阿里、嗶哩嗶哩大跌；京東、美團跌逾3%；新東方在線跌5.1%。

阿里巴巴暴跌4.03%，報204.6港元。阿里巴巴公布第四財季(1~3月)業績報告，由於反壟斷調查的天價人民幣180億元罰款，讓阿里出現上市以來首見的季度虧損，淨虧損人民幣54.79億元。

影片分享公司嗶哩嗶哩(B站)大跌6.2%，報705.5港元。嗶哩嗶哩公布業績，上季調整後淨虧損為6.66億元。然廣告業務優於預期，營收亦達39億人民幣，瑞信維持目標價1080港元，和買進評級，認為公司營收有進步的空間。

金屬股跌1.34%。有色金屬股續調整，重慶鋼鐵跌近8%；首鋼跌逾5%；江西銅業跌4%。

紫金礦業漲0.5%，五礦資源跌0.6%，中國鋁業跌2.9%。瑞信看好資源股目標價，上調今年銅價16%，上調鋁價18%，並且給予上述三個股票買進的評級。

(時報資訊)