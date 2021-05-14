根據衛星影像分析，七股區青山港沙洲2016年至2020年全線則呈現穩定趨勢。(水利局提供／劉秀芬台南傳真)

沙洲及潟湖是海岸天然的第一道防波堤及滯洪池，台南市水利局自2011年縣市合併後迄2020年間，於北門區及七股區共計辦理38件沙洲復育工程，從衛星影像分析，七股區青山港沙洲2016年至2020年全線則呈現穩定趨勢，表示沙洲復育已有初步成效。

受到全球暖化所導致的極端氣候頻率增加、上游水庫興建及坡地水土保持工程、中下游河川疏濬以及海岸漁港的興建等因素影響，導致台南海岸地區砂源補充不足，沙洲退縮嚴重。

水利局2011年迄2020年間，斥資約3.3億元，復育沙洲面積約93公頃，疏濬潟湖土方約121萬立方公尺。首先是減少外在的侵蝕因素，主要係利用竹樁、海事固袋及沙腸袋等近自然工法，消減波浪及暴潮能量，達到減緩沙洲侵蝕的效果。

其次則是加強沙洲內在的防護強度，主要以抽砂養灘、編籬定砂搭配植生復育，達到加高培厚沙洲的效果。由於抽砂養灘是抽取潟湖內的淤砂填築於沙洲上，因此也一併達到了清淤功效，延長了潟湖壽命。

水利局也表示，根據衛星影像分析，侵蝕最嚴重的七股區青山港沙洲，從1994年至2009年期間，每年平均退縮50公尺；於2012年至2016年期間，退縮速度已大幅減少為每年6公尺，若比較2016年至2020年變化，全線則呈現穩定趨勢，表示沙洲復育已有初步成效。

水利局目前全線已完成鄰海側竹樁、沙腸袋消波防護設施施作，今年度工作將注重在潟湖側防護措施及沙洲加高、培厚以及固砂恢復植生為主，以達到復育沙洲及潟湖永續發展的目標。

(中時 )