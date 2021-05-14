昨日台電設備故障造成全台大停電，影響巨大，對民間產生巨量損失。對此國民黨今天在臉書粉專發文，點出經濟部有3大缺失，包含台電預估用電量錯誤；綠能誤差、經濟部束手無策；發電機組歲修，無機組可用。更進一步批評經濟部長王美花坐困愁城、總統蔡英文承諾跳票!要求王美花下台。

國民黨指出經濟部的三大缺失，台電預估用電量錯誤： 台電預測本月最高用電是3500萬瓩，昨天尖峰用電達到3670萬瓩，相差170萬瓩，估算離譜的誤差已是三部燃煤機組的發電量。綠能誤差，經濟部束手無策： 光電發電量比預測減少30萬瓩、風電減少25萬瓩、水情不佳減少供電180萬瓩；經濟部事前已知，但束手無策。發電機組歲修，無機組可用： 台電去年安排歲修機組，今年只能按表操課，進行年度保養，林口電廠3號機、麥寮電廠3號機及核3廠1號機都在歲修，最終導致沒有發電機組可上線支援。

國民黨強調，3大缺失都是可以預防的，但經濟部坐困愁城，只能眼睜睜看著400萬戶沒電可用，看著大停電發生。電力不穩會重創經濟，蔡政府任內已經發生815、513兩次大停電，但蔡英文總統不是一再保證「不缺電」？現在暴露3大缺失，承諾跳票！815大停電，經濟部長李世光下台負責，坐困愁城的王美花也應該要下台。

(中時 )