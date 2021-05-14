國際股市重挫，加上國內疫情蔓延，台灣證券交易所統計，本周發行量加權股價指數收盤為15,827.09點，較5月7日的17,285.00點下跌1,457.91點，跌幅約為8.43％。全體上市公司市值為48兆3,749.19億元，比上周市值52兆7,934.87億元減少4兆4,185.68億元，也是自今年4月初突破50兆元後，首次跌破50兆元。

證交所統計，本周產業別指數全面下跌，以貿易百貨類指數下跌0.70％最小，以電器電纜類指數下跌20.87％最大。

集中交易市場總成交金額為3兆976.57億元，全體上市股票成交金額為2兆9,867.49億元，股票成交量周轉率為7.77％，交易比重前三大產業分別為：半導體類7,663.40億元，占全體上市股票交易金額25.66％；航運類5,930.71億元，占全體上市股票交易金額19.86％；鋼鐵類3,412.58億元，占全體上市股票交易金額11.43％。

本周單日重挫也再衝出新天量，累計今年年初開盤至今共84個交易日，集中市場總成交金額為33兆3,056.53億元，市場日平均成交金額為3,964.96億元。

(時報資訊)