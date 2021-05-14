新冠肺炎本土確診案例激增，引發外界恐慌，今天更傳出有合作金庫銀行土城分行襄理的姊姊確診，合庫澄清，該同仁與姐姐並未同住，但是4月30日有一起出遊，所以該同仁也被納入匡列範圍之內，合庫土城分行晚間也全面消毒。

至於，該分行週一(17日)是否停止營業？合庫表示目前該同仁的篩檢結果還未明朗，所以這兩個休息日會密切關注，再決定該分行週一是否營業。並且一起辦公的同仁也要自主健康管理。

(中時 )