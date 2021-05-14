合庫證實土城分行主管家屬確診 晚間緊急消毒 21:182021/05/14 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 合庫證實土城分行主管家屬確診 晚間緊急消毒。圖為合庫金總行，非土城分行。（示意圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎本土確診案例激增，引發外界恐慌，今天更傳出有合作金庫銀行土城分行襄理的姊姊確診，合庫澄清，該同仁與姐姐並未同住，但是4月30日有一起出遊，所以該同仁也被納入匡列範圍之內，合庫土城分行晚間也全面消毒。 至於，該分行週一(17日)是否停止營業？合庫表示目前該同仁的篩檢結果還未明朗，所以這兩個休息日會密切關注，再決定該分行週一是否營業。並且一起辦公的同仁也要自主健康管理。 染疫駐印官員 搭醫療專機抵台直送醫院 樹林交通分隊長心肌梗塞不幸辭世 署長陳家欽靈堂致意 (中時 ) #合庫 #同仁 #土城分行 #晚間 #週一 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北228紀念館員工居家隔離 全館封館1周緊急消毒 12:392021/05/14 生活 和平醫院病患確診 萬華茶室老闆娘 住院第4天進負壓 05:212021/05/14 生活 敬鵬驚傳員工確診 居民證實員工提早下班 桃環局：仍未接到消毒通知 11:552021/05/14 生活 萬華172家茶館停業3天 高危區禁群聚 04:102021/05/14 焦點要聞 警方疫調比照偵辦重大刑案 警政署長慰勞新北警 13:092021/05/14 社會 和平醫院關閉急診室大清消 04:102021/05/14 焦點要聞 日本疫情嚴峻 緊急事態將追加北海道等擴及9地 11:142021/05/14 國際 估明年10億人接種 大陸全民免疫 04:102021/05/14 產業財經 大停電結合新冠疫情爆炸 台灣窘境登紐約時報 15:532021/05/14 國際 1傳19創新高 各地紛傳確診者 04:102021/05/14 焦點要聞 總統府員工與獅子王用餐被匡列 府：總統、副總統無相關接觸史 15:432021/05/14 政治 生活熱門新聞 彰化傳2人確診 明天公布？彰化逾50處夜市全關 - 生活 獨》發現新莊首例確診個案 某診所公告：即起消毒停診3天 - 生活 恐怖！阿公店女侍跨店坐檯 確診者5天接觸疑破千人 - 生活 高雄小港傳疑似確診者 某大學證實2學生住同大樓 - 生活 發燒北科大學生與萬華確診者足跡重疊 校方回應 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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