大陸製造業PMI已連續十四個月維持穩健擴張，指數有基本面支撐。受到低基期因素和大陸內、外需求復甦所帶動，第一季經濟成長率大幅成長，官方製造業和非製造業PMI同步擴張，大陸經濟呈現穩定恢復的態勢，陸股後市看俏。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，大陸後續政策將確保總體經濟政策的連續性、穩定性和可持續性，並保持經濟運行在合理區間。隨著基本面逐步向上及市場流動性平穩下，盤面關注點將以行業維持高景氣趨勢，或是估值相對合理且基本面復甦之主線為主。

先機中國基金投資組合經理車強表示，大陸實行計劃經濟，目前長期看好提高文化消費、加速城鎮化的速度、教育提升，以及未來醫療科技的發展、近年節能減碳的推動方針。投資流程方面，以量化加基本面分析，在投資組合中成長型和價值型持有均等比重，同時控制整體投資組合的風險，提升維持穩健獲利的機會。

(工商 )