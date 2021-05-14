近日疫情升溫，台北101依中央流行疫情指揮中心規定，持續以高標準進行全面防疫作業，明（15日）起全面採取實聯制，與一般常見紙本和QR Code並行方式不同，共有4種方式可入場，包含可刷台北101 APP條碼、掃描QR Code、填寫紙本登記表、出示員工識別證。

此外，台北101持續落實各項防疫措施：

1.出入口與車道口實施100%體溫量測，體溫超過37.5度禁止入館。

2.入館要求配戴口罩，且全面採取實聯制（可使用以下4種方式：A.台北101 APP條碼；B.掃描QRcode；C.填寫紙本登記表；D.出示員工識別證）。

3.每周進行一次辦公大樓、購物中心與觀景台公區全面消毒。

4.每日進行全館空調排換氣、全日全時進行電梯高速以上通風，維持環境空氣清新。

5.每半小時消毒擦拭電梯內外部按鍵鈕、電扶梯扶手及廁所。

6.全場域設置58處手部消毒機。

7.嚴格管理貨物運送人車，統一由理貨中心消毒後專人配送。

(中時 )