桃園客運711車次13日有1名婦人搭車時，把口罩拉下來，駕駛勸導不聽，要求婦人下車。結果婦人反要求退18元車資，駕駛不願意。後來駕駛把公車停在中壢警分局普仁派出所，員警上車勸導後，雙方起爭執，最後員警給她20元讓婦人下車，但並未開罰。

據了解，該婦人在桃園市桃園區上車，但因為口罩沒戴好，駕駛勸導後不聽，後來要求婦人下車。婦人卻反而要求駕駛退18元車資，駕駛不願意，雙方起爭執，後來駕駛行經普仁派出所，乾脆在派出所前停車，請員警處理。

員警上車後，也向婦人表明，「人家已經跟你勸導過，你還是不戴？」婦人卻一直跳針，要求退費18元。最後員警自掏腰包，給婦人20元，最後婦人下車結束糾紛，警方也未開罰。

警方說，因為衛生局曾提過，勸導3次不聽才要開罰。不過桃園市衛生局卻說，只要勸導不聽，製作資料函送衛生局即可開罰，否認勸導3次不聽才開罰要求。也有交通局官員得知此事搖頭，認為疫情緊張時刻，更應該從嚴處理。

桃園客運董事長吳虹映則說，疫情相當嚴峻，若從桃客產生破口，責任無法負擔。因此要求駕駛一定要勸導乘客需佩戴好口罩，若不勸導一定要嚴厲處置，如麻煩乘客下車，「把關是我們應該要做的」。

(中時 )