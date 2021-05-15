萬華區28家麻將協會 警方告知後15日全數停業

萬華區28家麻將協會 警方告知後15日全數停業

萬華地區疫情持續升溫，社區傳播風險持續升高，高萬地區共有28家麻將協會，民眾在此打麻將時，在密閉空間近距離接觸，且雙手不停摸牌，成為風險極高的染疫場所，雖然不是八大列管，但仍被要求停業，萬華警方15日表示，分局長張隆興14日晚親自帶隊前往宣導，15日上午8時起，轄內28家麻將館已全數停業。

張隆興表示，萬華防疫升級，14日晚間針對轄內易聚集人群之八大行業、網咖、電子遊戲場、麻將協會等營業場所，由警方逐家送達停業告知書。

萬華分局表示，轄內的八大行業、網咖、電子遊戲場共有18家、棋牌社及麻將協會28家，14日時已有15家麻將協會自動停業，另13家經通知後，已於15日上午8時全面停業，加上先前停業的172家阿公店，萬華區目前全區218家娛樂場所均已停業。

萬華分局表示，疫情持續嚴峻，警方將持續不定時針對轄內十大場所進行查察有無落實停業規定，共同防制疫情蔓延。

(中時 )