全台疫情拉警報，台北市暴增89例，北市府昨在萬華設4篩檢站，台北市立聯合醫院中興院區院長蔡景耀說，所有醫護人員都堅守職位，盡最大力量扮演公衛角色，急診護理長更一路忙到凌晨3點，聯醫副總院長璩大成也說，有些民眾因久候發火，醫護仍耐心解說，現場也響起一片掌聲為醫護打氣，讓不少同仁紅了眼眶。

北市府下午2點半召開防疫因應會議。（截自網路）

北市府下午召開防疫因應會議，會上蔡景耀說明快篩檢疫站的狀況。他說，13日時市府開設萬華專案檢驗站，昨天中興、和平院區及剝皮寮，總共檢查575位民眾，截至目前爲止，篩檢人數已逼近400位，並承諾會盡最大力量扮演好公衛醫療角色。

蔡也分享2個小故事，1是台北市副市長黃珊珊昨前往剝皮寮看狀況，發現久候民眾時便耐心和眾人解釋，說台北的醫療能量有限，必須打長期戰，呼籲民眾沒症狀就待在家裡，給辛苦工作的護理同仁多點時間和空間準備。

「不回去了，在辦公室睡覺。」蔡說，另1是急診護理長堅守職位，從昨日上班開始一路忙到今早凌晨3點，離開時問她怎麼回去，卻得到會在辦公室小做休息，明天再起來工作的，說完眼角還泛出淚滴。

璩大成說，中興院區奮戰到凌晨，當醫護人員呼籲大家耐心等候時，現場竟響起一片掌聲，讓同仁差點潸然淚下。他說，大熱天要久候的確辛苦， 但仍呼籲民眾保持心情平和，在醫界努力做事同時，也希望民眾予以鼓勵 。

璩提醒，民眾應以不變應萬變，很多知識大家也許聽懂、聽不懂，但原則就是「勤洗手、戴口罩、噴酒精」，畢竟所有病毒都是從口鼻進入，雙手是否乾淨是關鍵，把基本規範做好，病毒要穿透我們就不容易。

璩認為，快篩政策有發揮神效，讓北市在前端就能快速將把陽性病人攔阻下來、集中管理，減少社區感染機會，雖然同時也增加醫療壓力，但他相信此措施能有效減緩疫情延燒。

(中時 )