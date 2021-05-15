疫情指揮中心宣布，今起台北市、新北市兩地，疫情警戒升級為第三級。副總統賴清德今在臉書喊話，偉大的國家，一定有非凡的國民；對染疫、被染疫同胞，「在這個艱難的時刻，我們要多點同理心，無須過多苛責、嘲諷，陪他們一起面對度過」。

賴清德在臉書指出，今天是疫情發生以來，台灣所面臨到最大的挑戰，政府嚴陣以待，決定提升防疫層級。

他說，因確診數快速增加，如常的生活短時間內無法繼續，徹底阻絕傳播鏈，讓國人維持安全、安心的生活，絕對是政府最重要的考量。因此，我們必須做點改變，這些生活調節管制措施，會帶來許多生活上的不便，懇請大家體諒。

他指出，染疫、被染疫的國人同胞，都是不願意自己身陷其中的，還有他們的家人，勢必也承受壓力和異樣眼光，「在這個艱難的時刻，我們要多點同理心，無須過多苛責、嘲諷，陪他們一起面對度過」。

他強調，台灣醫療系統健全，醫療服務量能也足夠，不必恐慌。但真的要非常謝謝第一線的醫療人員，在巨大的壓力下工作，請你們注意身心健康，把握時間休息，適當釋放壓力，才能繼續面對這場持久戰。

他說，過去一年多，大家共同守住一波又一波的疫情挑戰，眼前固然有難關，「我相信，病毒再強，都敵不過全國上下團結防疫的心」。「因為有你們，在每一個崗位堅守及付出，也願意犧牲些許不便，配合政府積極落實防疫，所以，我們一定能再次戰勝病毒」。

他提醒，台灣物資充足，各種生活必需品的營業場所都會正常營運，不需搶購、囤積。另外，未經官方證實的訊息，也切莫傳播。有一些新的措施需要大家配合及互相提醒（請參考圖卡），敬請國人同胞嚴守防疫指引，只要人人都遵守疫情指揮中心相關措施，我們有信心守住台灣。

(中時 )