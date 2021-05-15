因應國內本土病例激增，中央流行疫情指揮中心提升雙北疫情警戒標準，內政部次長陳宗彥15日赴警政署主持全國警察首長視訊會議，陳宗彥除了對於全體警察配合政府防疫工作的辛勞，表示感謝及慰勉外，並指示「全力配合中央流行疫情指揮中心和地方政府防疫措施；對相關場所加強查察與稽核，穩定社會秩序與治安，安定全民生活；嚴格迅速查察假訊息，立即對外澄清說明，避免假訊息擾亂社會秩序」，另提醒各警察機關，務必依照勤務的風險等級，提高應勤的防護裝備，並落實勤後清潔、消毒工作，並鼓勵員警踴躍施打疫苗，健全防疫網絡及確保執勤安全。

警政署表示，已通令各警察機關全力配合各地方政府主管機關稽查相關停業場所，疫調進行比照重大刑案盡速完成，另持續加強「查緝假訊息、囤積防疫物資及居家隔離（檢疫）失聯協尋」工作，全力防堵疫情破口，以穩定民心。

警政署長陳家欽強調，針對全國各休閒娛樂場所停業，各警察機關將持續配合各地方政府，提高查察強度和密度，嚴防私自或變相營業，如有不法業者違反規定，將報請事業目的主管機關予以重罰遏止。此外，陳家欽在會中特別請求次長，協助北市萬華分局員警優先接種疫苗，以確保同仁執勤安全，並要求各單位主官，疫情期間務必關懷同仁身心健康，提供必要與足夠的防護裝備，並提醒於執勤過程應提高警覺、不容鬆懈，落實自我健康狀況管理。

(中時 )