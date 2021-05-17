行政院長蘇貞昌今日於臉書發文表示，散播疫情假消息，最高三年刑期、罰金300萬，當您在群組看到來路不明的錄音檔、對話截圖，請不要散播，反而要多分享正確資訊，保持鎮定、配合防疫，我們才能一起度過難關。

蘇貞昌說，各位國人同胞，多分享官方訊息，勿散播假訊息，疫情相關資訊很多，但是正確的消息看官方的就夠，請大家動動手指，加入由疾管署CDC管理經營的Line頻道。

(中時 )