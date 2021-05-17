行政院長蘇貞昌：散播疫情假消息 最高罰3百萬 14:192021/05/17 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌今日於臉書發文表示，散播疫情假消息，最高三年刑期、罰金300萬，當您在群組看到來路不明的錄音檔、對話截圖，請不要散播，反而要多分享正確資訊，保持鎮定、配合防疫，我們才能一起度過難關。 蘇貞昌說，各位國人同胞，多分享官方訊息，勿散播假訊息，疫情相關資訊很多，但是正確的消息看官方的就夠，請大家動動手指，加入由疾管署CDC管理經營的Line頻道。 疫情升溫 台南鹽水牛墟5／21、24、27休市 《科技》疫情升至第3級 科技廠啟動應變措施 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #散播 #疫情 #假消息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情升 兒童照顧險投保激增 04:102021/05/17 金融．稅務 本土疫情爆發帶動宅經濟 遊戲股全面強漲 12:302021/05/17 財經 新冠3度反撲壓不住 日本人累了 專家示警：恐陷危險狀況 11:442021/05/17 國際 疫情升溫 華銀防疫措施再升級 03:152021/05/17 財經 日本疫情爆炸性成長 停辦奧運呼聲高 04:102021/05/17 國際大事 疫情延燒台北地院戒備 立委貪汙等3大案暫停審理 11:282021/05/17 社會 疫情升級 國民黨提蘇貞昌接指揮官 04:102021/05/17 焦點要聞 憂防疫悶出心病 精神科醫提「疫後新生活」：心理韌性很重要 13:322021/05/17 健康 疫情二度重襲 萬華何日重現風華 04:102021/05/17 焦點要聞 《熱門族群》疫情剉咧等 檢測族群變資金寵兒 10:012021/05/17 財經 《金融》疫情緊張 壽險業啟動應變機制 08:022021/05/17 財經 生活熱門新聞 直播》本土確診增333例 1周累計近800人染疫 - 生活 疫情暴衝 柯文哲：今天確診人數比昨天多 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 桃園公布確診足跡 內壢全聯、家樂福、937公車都上榜 - 生活 太毒了！彰化縣單日確診再爆增9例 累計已15例 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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