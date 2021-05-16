蔡英文在飛官潘穎諄公祭典禮中頒發褒揚令，由遺孀郭怡君女士代表接受。（總統府提供／蔡旻妤台東傳真）

空軍司令部16日上午10點於台東志航基地舉行殉職飛官潘穎諄烈士公祭典禮，蔡英文總統出席頒贈褒揚令及慰問遺眷，而原本安排由4架F5型戰機編隊飛行的啟靈儀式改由憲兵班鳴槍致意。蔡英文以三軍統帥的身分表示，「你的任務結束了，謝謝你」。潘父也曾表示，穎諄這一生可說是忠孝兩全了。此外，疫情嚴峻，志航基地未開放媒體採訪，也限制公祭人數在180人內，並採取分流管制。

蔡英文在公祭典禮中，首先頒發褒揚令，由潘穎諄遺孀郭怡君女士代表接受。隨後在司儀引領下於靈前獻花圈，行三鞠躬禮致祭。她致詞時表示，今天我們抱著最不捨和沉痛的心情，一起追思穎諄。她代表國人感謝穎諄，對守護國家安全的努力和貢獻。

蔡英文提到，穎諄是非常優秀的飛官，在部隊中，大家都叫他「金剛」。他做事認真負責而且很講義氣，自我要求也很高。穎諄的同袍在追思牆上寫下「永遠想念你全力以赴的態度」。她相信，穎諄永遠是大家敬愛的弟兄。離場前，蔡英文也向家屬慰問致意。

考量疫情升溫，空軍強調，公祭會場屬於半開放式空間，座椅排列採梅花座，前後間隔2公尺，會場進出維持單一通道，並設置防疫站，實施人員量體溫及手部消毒，全程戴口罩，實名制登記安排分流進入公祭會場。

2021年3月22日台東志航基地2架F-5E戰機在屏東旭海實施飛行訓練，意外擦撞墜海，造成飛官羅尚樺和潘穎諄雙雙殉職，羅尚樺於4月10日公祭，而失聯的潘穎諄經過不斷搜救，終於在4月18日於屏東南仁漁港邊尋獲，今舉行公祭。

(中時 )