新北市汐止區吳姓男子曾毆打胡姓前女友，今年2月23日胡女找另外3名男子助陣，前往吳家談判索討50萬元賠償，不料，吳男聽到「不給錢找你媽要」，突然間從屋內拿出1把水果刀朝3人瘋狂攻擊，刺中林男的心臟，經送醫仍宣告死亡，士林地檢署依殺人罪起訴吳男。

起訴指出，39歲吳男與30歲吳女原為情侶，2月3日兩人口角後遭毆傷，案發當天凌晨，胡女找來21歲林、21歲陳、19歲彭姓男子陪同，要求胡簽下和解出並賠償50萬。

但吳男認為自己不用賠償，且與3人無關，侵門踏戶要錢又聽到胡女說，「不給錢就要找你媽要」，難忍心中怒火，隨即從房間拿出一把水果刀，在客廳內砍殺3人，造成林胸部遭刺7.5公分長的傷口，經急救仍宣告不治，其他人則有手臂肌腱斷裂，腹部穿刺傷，經警方到場並逮捕吳男。

檢察官相驗發現，林男因刀傷刺入左胸，刺穿心包膜、右心室壁、刺傷右心室中隔，整把刀刺入胸腔，並依照監視器畫面，確認吳男所為，依殺人罪提起公訴。

(中時 )