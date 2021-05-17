新竹市長林智堅今天宣布竹市高三生與國三生18日起可不到校上課。（陳育賢攝）

因應疫情，新竹市長林智堅17日宣布，基於防疫考量，為維護學校學生健康，與桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科共同宣布，明天起，竹市所屬學校高三生、國三生可不到校上課，改以在家學習。

林智堅指出，仍會到校上課的學生，各校仍會做好妥善課程安排，選擇在家學習的學生，校方也會備好遠端學習措施，學生的成績、出勤不會因此受影響，學校也會追蹤學生學習、健康狀況，請各位家長學生放心。

未來是否有進一步的停課可能，林智堅指出，會偕同桃園市、新竹縣持續與教育部共同討論，並由教育部統一發布相關訊息。

(中時 )