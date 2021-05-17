雙北疫情持續升溫，新北聯合醫院板橋院區社區篩檢站今下午2時啟動，居住板橋區、有萬華高風險區活動或接觸史者優先；新北市長侯友宜今主持疫情記者會表示，目前板橋確診人數比較多，快篩站整備已經就緒，此外新莊區的衛福部立醫院也正在協調中。
侯友宜說，設置快篩站是把陽性個案找出來最快速的方式，目前板橋確診數比較多，新北市已在新北聯合醫院板橋院區設置社區篩檢站，以居住板橋區、有萬華高風險區活動或接觸史者優先，相關整備已經到位，將在下午2點起開始快篩工作。
侯友宜說，盼透過快篩站快速檢驗，先解決板橋社區的狀況。至於其他地區是否要增設快篩站，會隨疫情滾動式檢討。
媒體問及，新莊區的衛福部立醫院也被列為專門篩檢醫院，是否也增設社區快篩站？侯友宜說，這需要考慮部北的醫療量能現階段是否能夠負荷再設一座快篩站，新北市衛生局正跟醫院協調中，這些都需要重新盤整。
(中時 )
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