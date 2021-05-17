18日起至5月28日阿里山小火車暫停營運，已預訂車票的旅客，自即日起至乘車日起算1年內，可辦理全額退費。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

東石鄉公所今確定2021 年嘉義縣龍舟競賽暨系列活動。（東石鄉公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應新冠肺炎疫情升溫，林務局宣布自5月18日起至5月28日止，暫停開放轄下所有森林育樂場域，包括國家森林遊樂區、軌道設施、林業文化園區、自然教育中心與生態教育館，阿里山森林小火車也將同步停駛，另原訂6月14日舉辦2021年嘉義縣龍舟競賽也確定再度停辦。

嘉義林區管理處表示，配合林務局政策，嘉義林管處所轄的阿里山國家森林遊樂區、鰲鼓濕地森林園區、觸口自然教育中心、阿里山生態教育館等均從18日起暫停開放至28日，包括阿里山林業鐵路也將關閉。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱指出，為減少人員跨縣市移動，亦擔心外來遊客出入恐增加社區感染風險，18日起至5月28日阿里山小火車、嘉義製材所及檜意森活村全面暫停營運，這段期間已預訂車票的900多位旅客，自即日起至乘車日起算1年內，可辦理全額退費。

另，去年已停辦過一次的嘉義縣龍舟競賽原訂6月14日在東石漁人碼頭舉辦，東石鄉公所祕書蔡憲武指出，周末觀察疫情發展認為情況嚴重，基於防疫優先，保障各活動參賽者、工作人員及民眾健康，今上午公所緊急研商後決定今年再度停辦端午節龍舟競賽暨系列活動。

至於阿里山鄉熱門景點「達娜伊谷自然生態公園」今17日起已暫時休園，山美社區發展協會昨晚在臉書宣布，鑒於疫情持續升溫，為了全體園區同仁及社區居民的健康安全著想，並配合政府防疫措施，決定自今起暫時休園，休園期間禁止遊客進入，並視疫情發展狀況調整開放時間。

(中時 )