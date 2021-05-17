時力立院黨團今日發出聲明表示，行政院最新提出的防疫條例修正草案，要追加紓困預算至6300億，對此主張應將防疫照顧假的薪資補貼納入討論，也希望朝野立委支持。

時力黨團指出，因應疫情擴大，雙北市府今日上午已宣布，自明日起高中以下停課至5月28日，家長其中一人如有照顧「12歲以下之學童」，或「國民中學、高級中等學校、五專一、二、三年級持有身心障礙證明子女」之需求者，得申請防疫照顧假。

時力黨團表示，有關防疫照顧假，根據現行勞動部說法，是給假不給薪。但在防疫政策上，應該是政府、企業、勞工三方一起合作，團結抗疫，不應僅將疫情因素導致無法上班的不利益，全歸由勞工負擔。政府、企業、勞工三方應合理共同分攤風險成本。

針對行政院最新提出的追加紓困預算至6300億，時力黨團主張，應將防疫照顧假的薪資補貼納入討論，也希望朝野黨團及委員支持這樣的主張，共同抗疫，不分你我。

(中時 )