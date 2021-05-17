隨著國內新冠肺炎疫情持續升溫，不少民眾為避免群聚，選擇到山區及森林遊樂區旅遊，屏東林管處17日宣布，包括林後四林平地森林園區等多處管轄區域，自5月18日至5月28日期間暫停開放，原鄉族人也呼籲民眾減少異地移動，「待疫情趨緩再相見」。

瑪家鄉長梁明輝表示，考量現階段疫情嚴峻，加上瑪家至舊排灣路段危險，道路工程仍在施工中，且村民在這時刻也覺得害怕，希望外地來的登山客先暫緩入山，等到路修好、疫情減緩再上山，還請民眾見諒。

來義鄉公所也在臉書貼出公告表示，因應全台多縣市三級警戒防疫事項，由於部落內多為老人、小孩，為保護鄉內族人健康安全，考量鄉內景點如棚集山、丹林大橋等假日人潮多，因此呼籲民眾減少到部落遊玩，強烈建議這段期間先不要進行登山活動，以減緩群聚。

來義鄉公所轉達各部落意見，向各位遊客及登山客強烈表達，請大家務必遵守防疫規定，也站在同理心的角度，暫時停止入山，避免造成防疫破口，增加部落安全及負擔。

屏東林區管理處更宣布，藤枝、雙流、墾丁國家森林遊樂區及雙流自然教育中心、林後四林平地森林園區，自5月18日至5月28日期間暫停開放；北大武山檜谷山屋及周邊營地自5月16日至5月28日期間暫停開放；6月15日前暫時停止國家森林志工解說導覽服務。

屏東林管處說，登山為高強度運動，過程需深度呼吸、不易全程佩載口罩，且正值防疫高度警戒期間，山域事故搜救困難度隨之升高，需保障救難人員安全並珍惜醫療資源，因此呼籲，如非必要，暫勿前往山區，並請隨時維持社交距離及落實戴口罩。

(中時 )