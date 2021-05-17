疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今公布，本土案例暴增至333例，全台人心惶惶、百貨商場人潮銳減，多家百貨公司索性「提早打烊」，緊急調整並宣布全台分店的營業時間。

遠東百貨表示，自即日(17日)起至28日止，全台12家分店的營業時間調整從中午12點開始營業，晚間8點打烊，等於營業時間縮短1.5個小時以上。

全台遠東SOGO則是自明天開始調整，百貨延後11點半開始營業、晚間八點半提早打烊， 超市的營業時間維持9點營業，但與百貨一樣、提早到8點30分打烊。

誠品生活則宣布，包括信義、西門、松菸、南西、板橋、站前及亞東醫院等分店，即起營業時間提早至晚上八點打烊，開門營業時間照常不受影響；台北101不分平日、假日，營業時間調整為12點到晚間8點。

SOGO表示，配合政府防疫升級，除調整營業時間外，啟動員工分流上班機制、強化自營電傷istore服務，並配合政府規定提供員工「防疫照顧假」，確保消費者、專櫃人員以及同仁的安全。

(中時 )