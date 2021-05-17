台北西區高風險民眾慌 檢疫站清晨人潮炸裂搶預約

台灣確診人數每日破新高，5月17日公布新增333例本土個案。許多民眾擔心有接觸確診者，大批人潮湧入篩檢站等待檢查。為避免群聚感染，每日上午8點發放號碼牌，不過預約人數眾多，民眾表示萬華篩檢站清晨6點就有許多人在排隊。相較之下，一旁的原先熱鬧的西門町則猶如空城。

北市萬華為疫情重災區，17日公布台北新增158例，光萬華區就有89例。到台北市聯合醫院中興院區篩檢的民眾表示，雖然公告8點才開放發號碼牌，不過為了能順利篩檢，上午6點就到快篩站排隊，而當時已有超過百人等待，隊伍甚至排到醫院外圍，號碼牌約於上午9點半就全數發放完畢。

因應疫情升溫台北市除現有的中興醫院、剝皮寮、和平醫院、及民營的西園醫院有快篩站外，16日又在萬華仁濟醫院的舊址，艋舺大道和西園路口的青草廣場增設第5處快篩站。雖然增加設站，但早上各處快篩站仍有排隊人龍。台北市副市長黃珊珊則呼籲民眾，沒有症狀的人可以先暫緩去檢驗，她強調，要先把社區帶原者找出來隔離，才能斬斷社區傳染鏈。

平時熱鬧的西門町則猶如空城。(攝影／陳盈臻)

平時熱鬧的西門町則猶如空城。(攝影／陳盈臻)

相較於檢疫站的眾多人潮，平時熱鬧的西門町則猶如空城，雙北將防疫計畫升級到三級警戒，所有休閒娛樂場場所皆關閉，也有不少店家自主歇業，只有少數維持營運。仍在營業的攤商指出，上門的客人剩不到一成，連外帶的訂單也大幅減少。不過老闆樂觀的說：「雖然沒生意很慘，明天開始也要暫停營業，但大家減少外出是好事，希望能讓疫情盡快過去」。

仍在營業的攤商指出，上門的客人剩不到一成，連外帶的訂單也大幅減少。(攝影/陳盈臻)

(攝影/陳盈臻、剪輯/吳振煌)

(中時新聞網)