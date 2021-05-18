周一芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中美國大豆和玉米期貨收揚，因近期合約在供應緊張和現貨市場走強的支撐下走揚，不過溫暖天氣的預測將提振美國的農作物生長，小麥期貨下跌，因美國平原急需降雨。分析師指出氣象預報顯示美國中西部地區將會出現溫暖天氣，將提振當地作物生長，給新季期約構成壓力。

據美國全國油籽加工商協會稱，4月份美國大豆壓榨量低於預期，降至19個月來的次低水準。截至周日，美國大豆播種工作完成了61%，一周前為61%，上年同期為42%，五年平均進度為51%，而美國玉米播種工作完成了80%，一周前為67%，上年同期為78%，五年平均進度為68%。

終場7月大豆漲1.25美分，報1587.5美分，7月玉米漲8.75美分，報652.5美分，7月小麥跌7.5美分，報699.75美分，7月黃豆油漲1.39美分，報68.97美分，7月黃豆粉跌3.6美元，報414.9美元。 (商品行情網)

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