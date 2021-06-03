投資人觀望通膨和經濟情勢，周三美股三大指數微升，標普500指數距離歷史高點僅一步之遙。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）周三表示，隨著美國經濟持續從新冠危機中復甦，以及就業市場持續反彈，聯準會決策官員開始思考如何放緩資產收購步伐的時機可能已經到了。

周三收盤，道瓊工業平均指數漲25點或0.07%，收在34,600.38點。標普500指數漲0.14%，收在4,208.12點。以科技股為主的那斯達克綜合指數收漲0.14%，為13,756.33點。

美股三大指數距離先前創下的歷史高點都不遠，道瓊指數僅差1.4%，標普500指數距離5月創下的高峰更僅差0.7%，那斯達克指數差3.2%。

標普500指數11大類股漲多跌少。原油價格維持近來的反彈走勢，能源股表現最佳，終場勁揚1.74%，再度跑贏大盤。其次為地產股收漲1.41%，以及材料股漲1.39%。

科技股收漲0.62%，通訊服務股跌0.26%。

對美國經濟復甦的樂觀看法帶動原油、航空和其他旅遊相關類股的需求，投資人近來搶進美國一些最大的石油和天然氣公司股票。西方石油（Occidental Petroleum）上漲2.6%，馬拉松石油（ Marathon Oil）漲0.9%，能源業精選SPDR ETF漲1.8%。

繼周二創下2018年以來新高後，美國西德州中質原油期貨進一步走高，周三上漲1.57%，報每桶71.35美元。

大受散戶歡迎的AMC娛樂飆漲95.6%，盤中一度因波動過於劇烈而暫停交易。前一日，在透過股票出售籌措2.305億美元後，該迷因股大漲22%。

一些主要科技股走低，使市場表現受抑。

Zoom Video上季營收獲利暴增，但終場股價小跌約0.2%。該公司上季營收年增191%，獲利成長7倍，表現優於市場預期。

特斯拉大跌3%，使標普500指數和那斯達克指數承壓。微軟微跌0.04%。

在周五發布備受關注的非農就業報告前，市場可能陷入觀望。根據道瓊斯所做的預測調查，美國5月可能新增67.1萬個非農就業人口，遠超出4月的新增26.6萬個。

Kingsview Investment Management投資組合經理Paul Nolte表示，我們正引頸期盼周五公布的就業報告，預計將遠優於4月的數據。

(時報資訊)