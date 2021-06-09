隔晚美股三大指數收盤個別發展，道指連跌二日，那指則連升第三日，創4月30日以來最高收盤位。港股連跌五日後，9日仍然反彈乏力。

香港信報報導，恒指開盤跌10點，甫開曾挫89點，見28,692點半日低，之後回穩，曾升最多78點，見28,859點全日高，中午跌19點。恒指午後曾跌93點，見28,687點全日低，尾盤跌幅收窄，恒指最終收報28,742點，跌38點或0.13％，連跌六日。

大市全日成交額只有1,163.77億港元，為逾一個月最低水平。

國企指數收報10,716點，跌24點或0.23％。科指跌8點或0.11％，報7,972點。

個股表現方面，騰訊升0.3％報603港元，成交居首有46.78億港元。成交第二大是美團，跌1.3％報293.2港元。蒙牛升4.9％，為表現最好藍籌。阿里健康跌2.5％，為表現最差藍籌。

(工商 )