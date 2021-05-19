議員應曉薇18日指出，萬華區9歲確診女童無人照顧，沒東西吃在路上閒逛。萬華警分局分局長張隆興自掏腰包買麥當勞，應曉薇在路上巧遇女童，拍下救助畫面，經應曉薇發新聞稿大讚警方，當地柳鄉里里長蔡合益19日臉書貼文，指應曉薇不時批評防疫人員，造成附近里民恐慌，認為確診女童在路上趴趴走，其實是在等待上救護車，抹煞防疫人員多日的努力，遭應曉薇撿現成收割。

女童的媽媽11日確診罹患新冠肺炎與阿姨同住，阿姨16日確診，17日送和平醫院治療，女童媽媽已通知里長，但女童希望去林口與媽媽同住，檢疫所回覆沒有床位，蔡和益立即介入關懷，每天餐飲均由媽媽的朋友送給女童，並非如應曉薇所說，已經餓肚子10個小時，完全漠視防疫人員的努力。

18日下午5點多，林口檢疫所已有床位，通知女童整理衣物，搭乘救護車前往找媽媽，當女童走出來等車，應曉薇等人穿著衛生局提供的防護衣，跳出來探視，拿食物安撫，並拜託環保局再次前往女童家附近消毒。

蔡和益表示，里民說女童怎麼會在路上趴趴走，沒有人照顧，事實上確診女童走出來上救護車，被應曉薇攔截，鄰居、區公所、派出所之前不斷提供關心及協助，確保女童在家安全無虞，應曉薇所為抹煞了防疫人員的努力，造成里民恐慌，更有網友批評「議員作秀作過頭！」

(中時 )