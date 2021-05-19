前JKF女郎青青擁有F奶的好身材，去年捲入YouTuber放火的仙人跳事件，一夕之間從雲端跌入谷底，讓她飽受外界網友攻擊長達半年的時間，經歷了仙人跳事件，決定放棄直播主，目前在室內設計師做助理；近日青青在IG貼出一張拉衣露半球，大膽的作風再度引起粉絲暴動了。

青青自從放火事件沈寂了一段時間，依然在社群放送美照，近日青青在IG PO出一張帶著細框眼鏡、留著一頭長髮，穿著白色低胸U領上衣，右手拉下自己的衣服上衣露出半球，並寫下「抓傷惹(了)，底下留言報名擦藥」，雖然在青青白晢肌膚是可看到疑似抓傷出現的粉紅色，但這一動作著實讓粉絲暴動。

引起不少網友爭相報名，在貼文下方留言表示: 「報名」、「貓抓的嗎? 」、「擦藥這種事我最會了」、「我來幫你治療」、「我來 我有藥膏幫妳治療」、「打一點粉就好」、「藥擦哪一種藥好呢? 」、「報名擦藥」、「報名一次可能不夠」、「擦藥好呀」、「好棒的身材」。

青青目前除當上班族外，偶爾接活動、拍抖音，但她在社群上從沒閒著，找了另火辣正妹拍起搞笑的防疫短片，短短4秒就吸引超過18萬觀看次數，並在貼文寫下: 「青青撞飛疫情。」影片中可以看到青青用自己右半邊的胸部，去撞身旁火辣正妹胸部；而青青在社群的活躍度看似已擺脫「仙人跳」陰霾，也善用自身優勢成功吸引一票粉絲關注。

(中時新聞網)