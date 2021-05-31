對於高端疫苗爭議延燒，被懷疑有人炒作股票，有網友指出，前高雄市青年局長林鼎超持有高端股票9萬6千股。林鼎超對此在臉書回應，他在涉入政治之前原本就以財經與投資為專業，早在107年就已持有高端股票，那時怎知會有新冠肺炎疫情？呼籲綠營側翼髒水不要亂潑。

對於目前社會大眾對於新冠疫苗需求量大，但是政府卻遲遲未進口國外疫苗，被懷疑在炒作國產的高端股票一事，有網友在其臉書頁《Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司》指出，前高雄市青年局長林鼎超持有高端疫苗9.6萬股。

對此，林鼎超隨即在臉書回應，他支持WHO認證、進口檢驗合格的有效疫苗。他支持台灣的生技產業，但不支持高端疫苗還未經三期臨床實驗，政府就採購提供給國人施打。他是在民國107年前就擁有高端生技的持股，何來炒股之說。

林鼎超強調，在踏入政治之前，他的職業一直在金融財經相關領域，投資是他的專業。他秉持自己專業進行股票買賣並無不法，早在107年尚未有疫情前就購入，他不是印度神童能預知未來、也不是國師唐綺陽能預知國運，請號稱網紅、實則綠營側翼的政治髒水不要隨便亂潑。

林鼎超也呼籲，蔡英文政府至今無法提供足夠、合格的疫苗給國人施打，卻利用各種手段轉移焦點，絕非台灣之福，盼蔡英文政府盡快開放國際上認證的疫苗，為國人解決因疫情帶來的苦痛與悲傷。

(中時新聞網)