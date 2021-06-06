經典奇幻系列電影《哈利波特》在2001年首度上映，即在全球掀起魔法熱，主線劇情劇情播畢後，更衍生出《怪獸與牠們的產地》系列電影，可以說至今熱潮未退，今年《哈利波特》電影迎接20週年，眼看著小演員長大成人，外界又關心起了曾朝夕相處的他們，是否私下產生「感情線」，飾演反派馬份的英國男星湯姆費頓(Tom Felton)近日受訪就吐實，當年確實戀慕同戲演員，就是「妙麗」艾瑪華森(Emma Watson)。

《哈利波特》電影主要演員們，從小童星演到成年，感情世界一直備受矚目，其中，「馬份」湯姆費頓是《哈利波特》劇組的康樂股長，至今仍跟演員們保持著密切互動，而他跟「妙麗」艾瑪華森更是摯友，事實上，顏質相當匹配的兩人屢過緋聞，艾瑪華森甚至羞吐小時候曾喜歡過湯姆，讓粉絲聽了心情超沸騰，而對於兩人的關係與傳聞，湯姆最近接受《今夜娛樂》訪問，吐露了實情。

湯姆近日接受訪問，回應了自己跟艾瑪華森之間的感情傳聞，大方回應：「我們確實有些什麼」，表示兩人一直以來關係都很親近，甚至直接告白「我很愛慕她」，盛讚艾瑪是很了不起的女生，至於是否真的曾有過曖昧？湯姆費頓幽默回應，用浪漫的角度來說：「我覺得這是史萊哲林與葛來分多的事，非關湯姆費頓與艾瑪華森」。

不過湯姆費頓也說，拍片時，艾瑪就是片場唯一且最年輕的女生，跟她一起工作、成長，就是很讓人興奮！而他們至今仍是密切保持聯繫的超級好友，前幾天還通電話，聊的內容超細微，例如水溝塞住或寵物挑食之類，什麼都能講，驗證他們之間的好交情。

(中時新聞網)