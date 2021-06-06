【愛傳媒程富陽專欄】當台灣「新冠狀病毒」確診數持續未見緩解，每日死亡數卻再創新高之際，蔡政府及防疫指揮中心的「疫苗政策」，卻仍還停留在執意等待「國產疫苗」的方針上。

社會上不滿的情緒就像噴淚似的，不只從染疫及罹難者家屬的眼球溢出，還從社會的四面八方奪眶而出；有醫療專家痛心疾首指陳的，有民間自主車隊到總統府鳴笛抗議的，有呼籲全民定時熄燈示警的，有反對黨於國會殿堂大聲疾呼的，有網路媒體串流發燒的，有政論民嘴在電視節目指證歷歷的，有股市用連續跌停反映國產疫苗信心的，更有乾脆直接用腳行動，搶搭飛機赴美爭打疫苗的。

但縱使疫情現況如此嚴峻，台灣的執政團隊及防疫指揮中心，卻猶抱守「兵來將擋，水來土掩」策略，一本萬法歸宗的鴕鳥心態，一副「勿恃敵之不來，正恃吾有以待之」的顢頇高傲；照例堅持疫苗採購應由中央統一簽約，照舊固執只能跟合乎國際規範的疫苗總廠採購；明眼人都知道，他們只是在玩弄一套「防堵大陸疫苗」的把戲而已。

雖說目前疫情確診持續擴散，死亡比例節節高升，社會形成一股反政府疫苗政策的輿論不斷高昇，但執政的民進黨總還能顯出一副有恃無恐，毫無惴惴不安的姿態；正因為他們有的是一批批1450尖兵側翼，幫忙逢山開路，遇水搭橋；他們有的是一串串的御用民嘴教授，協助造謠止謗；他們有的是一波波的紓困方案，緩解民意反彈；他們有的是一齣齣美、日贈予戲碼，交互排憂解難；但這一切，終究都無益緩解於台灣百姓，每日以雙位確診者死亡數目的無情現實。

對於美國近日表示將國內庫存的疫苗，分送包含中南美及亞洲的台灣，我們政府立刻表現的感恩涕零；對於日本轉送台灣在他們本國施打率極低的AZ疫苗，我們蔡總統迅速表達中日關係的友好情誼，對於這些透過外交努力所獲得的疫苗，台灣百姓當然仍要心存感恩；畢竟，是我們疏於在疫苗採購的超前部署，以至淪落如今只能受人惠贈或議價購買的地步；因此，只要疫苗是國際認證的，的確也沒有什麼好挑剔的。

但我們不明白的是，怎麼一輪到大陸要提供由其代理，由德國BNT藥廠生產，更有國際認證的輝瑞疫苗，台灣立即表現出「一推二五六」的事不關己，馬上顯露出「全然統戰陰謀」的杯弓蛇影；殊不知，今日台灣對疫苗的需求，可說是「韓信點兵，多多益善」，而非「守株待兔，單戀孤花」。我們豈能無視印度自陷因反中情節，拒收大陸疫情物資資源，而招來疫情肆虐，屍橫遍野慘境的前車之鑑！

事實上，沒有人會反對支持有戰略意涵的國產疫苗；但如今問題是，我們只一昧排斥願意向台灣提供被世界衛生組織納入全球「緊急使用清單」的大陸疫苗；卻一廂奢望緩不濟急的美、日疫苗，及一心冀望於尚在研發階段的國產高端、聯亞疫苗；這等捨近求遠，捨本逐末的心態，寧願冒台灣民眾性命權充賭注的「疫苗政策」，而無視一條安全快速獲取疫苗的捷徑，這不正應驗了「延慢則不能研精，險躁則不能理性」這句古人明訓。

今日，台灣蔡政府似乎已經鐵了心，力阻可能救人性命卻跟大陸有關的任何疫苗入境，更是卯足了勁，為防疫中心指揮官陳時中嘴裡吐出：「尚未確定是否研發成功」的國產疫苗，作最堅強的背書，真是令人看了一頭霧水。只是，以如此意識形態為導向的「疫苗政策」，勢必讓台灣的「疫苗之爭」陷入鸚鵡學舌的口水之辯，及「你有你張良計，我有我的過牆梯。」此等相互攻防互嗆的情境；您說這一切不明擺著，根本就是政客們的一己之私，為台灣自己招攬來的一場「疫苗之亂」嗎？

作者為退役上校

照片來源：民進黨官網截圖。

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(中時新聞網)