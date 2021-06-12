高端疫苗二期臨床試驗解盲成功，並將向食藥署申請緊急使用授（EUA）。總統蔡英文表示，國產疫苗下一個階段進入審查階段，在審查階段還是讓科學、數據說話並決定；政府一定要有安全、有效的疫苗，一定用國際標準審查，替大家把關。民進黨立委高嘉瑜11日在節目表示，民進黨和政治人物都應該要施打高端，所以她也一定要打；前民進黨立委沈富雄則跳出來說，加入民進黨，沒有這一條「賣身契約」，他一說完讓大家笑成一團。

《少康戰情室》主持人趙少康曾在臉書發文批評，高端成為世界首支沒有進行第3期人體試驗，就提供國人廣泛接種的疫苗，高端就算通過審查，大家還敢不敢冒險去打？他11日也在節目中問來賓沈富雄說，將來輪到你施打高端疫苗，你打不打？沈富雄回說，他施打疫苗的唯一原因，就是為了要出國，然後回台以後，不要關他兩個禮拜，若能滿足這兩個條件，他就打。

高嘉瑜則表示，民進黨和政治人物都應該要打高端疫苗，因為要支持國產疫苗，這是無可厚非的，所以她一定要打啊，何況如果她要出國的話。

沈富雄此時跳出來說，他不同意高嘉瑜這個論點，因為她當年加入民進黨，後來代表民進黨競選公職人員，也當選了，其中並沒有這一條「賣身契約」；話一說完，大家不禁哄然大笑。沈富雄接著表示，高嘉瑜怎會曉得現在疫苗非要打國產不可，所以何必那麼乖呢？因此他覺得高嘉瑜是「假乖」。