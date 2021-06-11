台灣本土疫情延燒，疫苗卻短缺。不過國產疫苗傳出好消息，高端疫苗二期臨床試驗解盲成功，並將向食藥署申請緊急使用授權，但是國產疫苗採用免疫橋接取代第三期臨床試驗，全世界還沒有人這樣做。前民進黨立委沈富雄表示，疫情若回到二級警戒，老百姓想要去打高端的意願，會大幅下降。他甚至認為，若高端未能跟美國藥廠合作，高端就只能靠台灣市場，如此一來，高端的前途是不容樂觀的。

沈富雄11日在政論節目《少康戰情室》中表示，之前他就有預告，高端解盲一定成功，因為做兩期，所以它做的是安全性、耐受性和它引起免疫反應的能力，而這樣的成功是可以預期的，比如它引起免疫的反應，如果沒有的話，那根本就不是在做疫苗，所以這個有什麼稀奇呢？

沈富雄指出，有很多人批判高端的解盲報告不好，因為它根本沒有在做保護力。因為保護力是第三期要做的，它完全沒做，現在前副總統陳建仁一直要挺它，就說要用immune-bridging，就是免疫的橋接來取代真正的第三期，全世界還沒有人這樣做，這個有在討論，但是WHO並沒有同意。

沈富雄也認為，因為政府是全力挺高端，所以它會有很多pass，很多該做的它沒做，最後就說現在你要不要打高端。沈富雄卻預測，當我們的疫情完全降下去，大概只剩下零星個案時，又回到二級警戒，老百姓想要去打高端的意願，會大幅下降。