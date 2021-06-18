市議會國民黨團副執行長黃健豪18日表示，力挺市府開放鄰長施打疫苗政策，也贊同讓孕婦優先施打莫德納疫苗。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕18日宣布開放讓鄰長打疫苗，對此，市議會國民黨團18日表示力挺市府政策，也贊同讓孕婦優先施打莫德納疫苗，強調鄰長站在第一線關切居家隔離民眾、疫調，協助快打站、發放通知單，比起已打疫苗的行政院顧問丁怡銘風險都高許多，鄰長優先施打，有助後續防疫工作順利進行。

市議會國民黨團書記長陳政顯指出，市府為85歲以上長者施打疫苗，順利完成接種作業，里鄰長協助訪查統計里內人數，逐戶發送「接種疫苗通知單」通知長輩打疫苗，連日又通知80至84歲長者施打疫苗，台中市各里人數從數千人到上萬人，里鄰長都擔負重任，國民黨團贊同盧秀燕務實決策。

「讓勞苦功高的鄰長排在第二類施打，比讓關在辦公室的高官施打來得有正當性」，市議會國民黨團執行長吳瓊華表示，防疫工作啟動以來，訪視居家隔離的民眾業務，除了里長全心全力投入，也有賴鄰長配合，防疫工作透過鄰長落實到最基層。

市議會國民黨團副執行長黃健豪強調，不是在第一線協助防疫的丁怡銘坐領高薪都能優先施打，現在台中市府讓冒著高風險在地方防疫的鄰長施打疫苗，保護鄰長，籲中央不要反對，「如果民進黨高官與民意代表認為鄰長不是防疫第一線，請他們當面去跟全國的鄰長們說」。