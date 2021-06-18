民進黨台北市議員高嘉瑜。（資料照片）

對於台北市長柯文哲授權診所自行運用剩餘疫苗，並吐槽民進黨台北市議員高嘉瑜是「心中有特權，看甚麼都是特權」，高嘉瑜也不甘示弱回擊，不是她心中有特權，而是基層診所都怕變成「好心肝第二」！

政府開放75歲以上長者施打新冠疫苗後，北市府對「剩餘疫苗」的處理政策，原本嚴格要求診所必須將餘藥留在空瓶內繳回！在許多診所反應後，北市府才緊急修改規定，授權診所自行運用施打於75歲以上的長者為原則。

民進黨台北市議員高嘉瑜在臉書質疑，「授權診所自行運用」卻也可能造成很大的爭議，若有預約者未到，沒有民政機關的幫助，診所臨時要去哪裡找符合資格的施打者？屆時是否又會變成有管道的特權階級趁機插隊？又或者是珍貴的疫苗將就此浪費掉了？

不過，台北市長柯文哲在今（17）日記者會中直言，他相信每個醫師都懂得醫療倫理，會把手上的資源做最合情合理合法的分配，而如果把人民都當賊處理，永遠無法成為一個正常的國家。他更嗆高嘉瑜「心中有特權，看什麼都是特權」！

而高嘉瑜也不甘示弱，17日晚間在臉書回擊，柯市長忘了好心肝診所有「千名志工」特權施打疫苗嗎？不是她心中有特權，而是特權正在發生，還引起檢調搜索偵辦！

高嘉瑜強調，台北市的基層診所都怕變成「好心肝第二」，在沒有明確標準又不想浪費殘餘疫苗的情況下，診所真的無所適從！雖說北市可開放1～7類的人施打殘劑，但診所一定可以馬上找到人嗎？找不到人的話怎麼辦？要白白浪費還是人來就打？