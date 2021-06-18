隨著全球新冠疫情進入後期，各國皆全力增加疫苗施打率，避免再受病毒威脅，這也讓許多生技廠旗下的Covid-19疫苗銷售量暢旺，有分析師決定上調輝瑞Covid-19疫苗的預測銷售額至340億美元（約新台幣9520億元），優於先前輝瑞內部評估的260億美元（約新台幣7280億元），相當看好輝瑞後市發展。

《Barron’s》報導，加拿大皇家投資銀行RBC Capital Markets分析師Daniel Busby日前發布一份研究報告指出，輝瑞今年在Covid-19疫苗的銷售額可望來到340億美元，優於原先預測的260億美元，尤其輝瑞是不少國家購買疫苗的首選，看好這股熱度能持續數年，並為輝瑞帶來可觀的營收。

事實上，輝瑞在5月份就曾調高內部對Covid-19疫苗的銷售預估值，從原本的150億美元提高73%至260億美元，當時執行長Albert Bourla表示，全球對疫苗的需求量會在數年內保持強勁，因為所有人接種疫苗後的6個月開始需要施打加強針，且往後每年都需要注射，以維持足夠的保護力。

輝瑞疫苗銷售暢旺，Daniel Busby指出，明年也許會出現疫苗過剩的狀況，但輝瑞的保護力被認為相對出色，加上歐美市占龐大，受到的影響較小，因此調高輝瑞明年跟後年的銷售額至190億美元與160億美元。

儘管如此，Daniel Busby也提到疫苗市場競爭激烈，尤其近期德國CureVac與美國Novavax的研究備受關注，未來疫苗保護力與變異株的進化，會成為疫苗市場出現變數的原因。

疫苗亮眼的銷售成績激勵輝瑞股價上漲，輝瑞周四以39.48美元作收，上漲0.18 美元（或0.46%），今年以來，輝瑞股價已上漲6.8%，而從去年6月算起，一年內輝瑞股價飆升24.8%。