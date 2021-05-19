國內新冠疫情短短5天之內，爆增上千例本土確診案例，尤其以雙北市疫情最為嚴重，疫情指揮中心也在今天宣布，全國進入3級警戒，據媒體公布最新民調結果顯示，高達82.4%民眾支持近日本土案例暴增的縣市「實施封城」，此外，據調查顯示，有72.7%民眾認為，政府應儘速進行全國性的快篩，來對抗疫情。

《ETtoday新聞雲》19日公布其所做疫情民調數據。民調詢問「對於雙北成為疫情熱區，是否支持政府針對近日本土確診案例暴增的縣市實施封城，以減少人員接觸？」。結果顯示，有82.4%民眾表示支持(56.3%非常支持、26.1%還算支持)，僅15.9%不支持(9.4%不太支持、6.5%非常不支持)，「不知道/沒意見」為1.7%。

衛福部長 陳時中。(圖/本報資料照)

此外，對於疫情升溫，有高達73.6%民眾擔心台灣疫苗數量不夠，且有多達74.3%民眾認為，「政府應開放藥廠進口新冠疫苗，讓民眾自行施打」，而在「疫苗施打意願部分」，願意施打疫苗者已從今年3月的38%，至5月已大幅提升為71.5%。

值得注意的是，據調查結果顯示，有72.7%民眾認為，政府應儘速進行全國性的快篩來對抗疫情，63.7%的民眾則贊成政府應開放讓民眾自行購買試劑快篩。對於中央流行疫情指揮中心(CDC)信心度部分，有64.7%民眾對指揮中心控制疫情擴散的能力有信心(32.8%非常有信心、31.9%還算有信心)，另有34.1%民眾表示沒有信心(19.9%不太有信心、14.2%非常沒信心)。

此次民調係由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年5月18日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1,602份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.45%。

(中時新聞網)