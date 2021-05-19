中東之眼(Middle East Eye)報導，美國終於同意土耳其可以出售T129戰術偵察和攻擊直升機給菲律賓。T129的部分關鍵技術與零件由是美國提供，因此土耳其賣武器要得到美國的首肯。原本美國向菲律賓推銷AH-64阿帕契(Apache)與AH-1Z蝰蛇(Viper)，但是菲律賓認為這2型直升機都太貴，最終選擇土耳其的T129，著實令美國不高興一段時間。

土耳其航太工業公司(Turkish Aerospace Industries)官員塞爾達‧德米爾(Serdar Demir)說，美國已允許土耳其繼續向菲律賓出售6架T129直升機，公司將會著手準備。

T129是義大利與土耳其合作研發的輕型軍用直升機，動力來自2具渦輪軸引擎，而引擎是由美國漢尼威公司(Honeywell )和英國勞斯萊斯公司(Rolls-Royce )合作生產的。

根據美國法律，有美國技術外國公司要出口軍品，就必須獲得出口許可證，要是金額超過2500萬美元，還必須告知國會，並獲得通過。

但是，一位土耳其官員說，引擎出口許可證應該不需要美國國會批准，因為這筆交易的價格低於2500萬美元。

其實，核心問題在美國和土耳其之間的緊張關係，由於土耳其執意購買俄羅斯S-400防空系統，美土兩國之間的緊張局勢加劇。

到了拜登（Joe Biden）上台之後，有一次拜登的公開發言，特別提到土耳其在第一次世界大戰期間(1915年)，對亞美尼亞進行嚴重的種族滅絕，這在土耳其引起了憤怒。

儘管緊張局勢加劇，土耳其總統艾爾段（Recep TayyipErdoğan）仍表示，土耳其願意與美國開始一個新時代。他說「我想提醒拜登先生，我們不是陌生人....我們有獨特的關係。我生病期間，他也有禮貌的探望了我。」

(中時新聞網)