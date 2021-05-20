新冠肺炎疫情日趨嚴峻，雙北市都已開始演習進入第四級警戒，台灣高等檢察署日前指示台北等10個地檢署成立專責小組，北檢檢察長20日指派主任檢察官2名、檢察官12名成立專責小組，劃分責任區即時掌握假訊息情資，從嚴從速查緝，以遏止疫情假訊息擴散，造成民眾恐慌及社會不安。

北檢表示，對於恣意散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，造成社會不安、民眾恐慌搶購等足生損害於公眾或他人的情事，將透過已啟動的查緝民生犯罪聯繫平台，主動與警政、消費者保護、公平交易、移民署等相關主管或權責機關密切聯繫，積極配合各地稽查狀況。

北檢指出，對散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金，若有涉及違反社會秩序維護法「散佈謠言」，足以影響公共安寧等，則交由警方依法裁罰，呼籲民眾勿以身試法。

(中時 )