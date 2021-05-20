台中市政府警察局第四分局春社派出所警員王明章、警員劉美秀等2人，日前接獲報案稱有民眾路倒在超商門口。員警立即火速趕赴現場，發現呂姓老翁(71歲)精神恍惚無法言語，且身體不斷發抖行動不便。王等2人先將老翁攙扶至陰涼處休息，因老翁無攜帶任何證件僅能口述表達，經員警不斷的探詢，藉由警用電腦資料交叉比對後，終順利將老翁平安送返住家。

警方指出，1名71歲的呂姓老翁，日前因騎乘機車車禍，經送醫診治後便自行返家。因老翁騎乘之重機車還遺留在交通事故現場，老翁竟無視自身年事已高且手腳還包紮著傷口，隻身1人徒步前往事故地點找尋機車。

老翁疑因忘了正確事故路口，遍尋不著自己的愛車，體力不支倒臥在超商門口，被路過民眾發現急忙報警。員警抵達後立即拿水提供老翁飲用，並將他攙扶至一旁休息，同時一邊關懷詢問老翁相關年籍住所。

警方表示，老翁疑因體力透支意識不清，無法完整清楚告訴員警住居所，處理員警只好利用警用電腦資料及交通事故案單交叉比對，終將老翁平安護送返回住屋處。因老翁住所無電梯，貼心員警擔憂老翁身上有傷不利於行，主動上前攙扶老翁至五樓安全抵達，獨居呂姓老翁對於警方的主動熱心協助深表感激。

春社派出所長曾一峯說，為民服務是警察職責的一部分，對待需要幫助者應有同理心，員警責無旁貸。同時友善提醒民眾，如若家中長者有失智現象，應避免讓其單獨外出，並可在衣服繡上姓名電話或向臺中市政府社會局申請愛心手鍊，以便提供旁人或警方辨識聯絡，以防止不必要的意外發生。

(中時 )