1名老翁25日1時18分許獨自坐在路口商家門口前，巡邏員警經過發現，上前關心後才得知，原來老翁外出迷途了一整天，體力已經耗盡，因此才會癱坐在地上不知所措。

這名高齡87歲的謝老先生與妻子兩人居住在蘆竹區，未與子女同住，一早老先生就拉著菜籃出門，打算前去市場買菜，但因迷路，菜也沒買成，走了一整天下來，體力終於透支，最後只能癱坐在南崁路與南竹路口某商店門口前，等待黎明。

當時蘆竹分局南崁派出所警員李奕緯、駱京宏巡邏經過，見到深夜竟有1名老先生未戴口罩獨坐在商店門口前，於是上前關心，並且遞上口罩。只是老先生重聽，溝通確有困難，不過員警還是耐著性子，最後好不容易才問出居住街道，於是將他請上了車，直接前往該街道，讓老先生逐戶指認。在認了10多戶之後，這才終於安全回到了住家。

蘆竹分局呼籲，目前疫情嚴峻，請多關心家中高齡長者行動，並應提醒配戴口罩及加強防疫措施，且應隨時告知疫情最新發展，切勿任其獨自外出，以免發生意外或增加染疫風險。

(中時 )